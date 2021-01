Fot. pixabay.com / qimono (CC0 domena publiczna)

Śliskie i nieodśnieżone chodniki oraz ulice w nadmorskim kurorcie. Prezydent Świnoujścia przeprasza mieszkańców na Facebooku za utrudnienia z tym związane.

Jak pisze Janusz Żmurkiewicz: "wczoraj okazało się, że nowa firma Trans-Masz ze Stargardu,

która została wybrana w przetargu do odśnieżania naszych chodników i ulic nie sprostała swoim obowiązkom"



W stronę władz miasta i urzędników posypały się skargi mieszkańców.



Jak podaje prezydent, do odśnieżania zastępczo została skierowana inna firma a w sobotę -

do akcji włączył się też Remondis.



Ostateczna decyzja, w sprawie zimowego utrzymania miasta w porządku, ma zostać podjęta w poniedziałek.