Nauczyciele chcą wspomóc restauratorów

Szczecińskie szkoły pomogą zmagającymi się ze skutkami lockdownu restauratorom. To inicjatywa Szkoły Podstawowej numer 63.

Jak ma wyglądać ta pomoc? Tłumaczy dyrektor placówki, Joanna Połeć-Trusiuk. - Będziemy oddawać część swoich dodatkowych uposażeń, tzw. "trzynastki", będziemy zbierać dużą kwotę, jaką to się jeszcze okaże. Przekażemy te pieniądze tej firmie, która się do nas zgłosi.Na Facebooku powstała specjalna grupa - "Szczecińskie szkoły dla gastronomii" . Tam spotkają się ci, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy chcą pomagać - dodaje Trusiuk.- Można się w ten sposób z nami kontaktować, można też poprzez sekretariat@sp63.szczecin.pl. Takie zgłoszenia zbieramy od 1 do 12 lutego - zachęca Trusiuk.