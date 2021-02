Urodziny Czarnego Kota Rudego. "Czekaliśmy na to całą pandemię"

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

24. urodziny Czarnego Kota Rudego, czyli sceny kabaretowej, obchodzi właśnie Teatr Polski w Szczecinie.

Siedziba instytucji jest w rozbudowie, dlatego trzy wieczory jubileuszowe zaplanowano na Scenie LA DECADENCE w Nowym Browarze.



- Długo czekaliśmy na te spotkania - mówi dyrektor Teatru Adam Opatowicz. - Los sprawił, że po roku martwej ciszy w naszym kabarecie, mogliśmy znowu spotkać się z publicznością. To rzeczywiście jakaś niezwykła klamra całej historii, że ostatni wieczór zagraliśmy przed rozpoczynającą się pandemią. I teraz po roku, ona się nie skończyła, ale pozwolono nam spotkać się z publicznością.



Publiczność już od dawna była w "blokach startowych", by choć na chwilę tu przyjść.



- Rewelacja, to jest to, na co czekaliśmy przez całą pandemię. Stęskniliśmy się za nimi. Zupełnie nam to nie przeszkadza i możemy siedzieć 12 godzin w maseczkach. Co można powiedzieć po roku niebycia w teatrze? Musi być dobrze. Napawamy się chwilą, jakby się było pierwszy raz - mówią widzowie.



Na scenie jeszcze w sobotę o 19 i w niedzielę o 16 wystąpią artyści Teatru Polskiego tworzący kabaret Czarny Kot Rudy, a także goście m.in. Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski.