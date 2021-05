Kłótnia szczecińskich radnych o uchwałę krajobrazową

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na wtorkową sesję trafiła petycja Igora Podeszwika z Inicjatywy "Nowy Szczecin". Działacz chce przyspieszenia prac nad dokumentem, który ma m.in. uregulować w mieście reklamowy chaos.

W 2015 roku Rada Miasta podjęła tzw. uchwałę intencyjną, która umożliwiła dwa lata później utworzenie pierwszej wersji dokumentu. Po wielu konsultacjach urzędnicy uznali jednak, że ma on zbyt wiele błędów i rozpoczęli prace nad nową uchwałą.



To niezgodne z przepisami, ponieważ ten dokument opracowuje się niezwłocznie po przyjęciu tzw. uchwały intencyjnej, a nie 7 lat później - argumentował Igor Podeszwik.



- Sporządzenie projektu uchwały krajobrazowej, według zapowiedzi miasta po siedmiu latach, nie spełnia tego wymogu niezwłoczności - mówił Podeszwik.



Mamy sprzeczne informacje na temat samej uchwały - mówiła Agnieszka Kurzawa, radna PiS.



- Ze strony zastępcy prezydenta Daniela Wacinkiewicza i prezydenta Piotra Krzystka, który w wystąpieniach publicznych twierdził, że uchwała krajobrazowa czeka, jest gotowa i nie jest najgorsza - mówiła Kurzawa.



Władz miasta broniła Dominika Jackowski, radna KO.



- Zapowiedzi pana prezydenta Wacinkiewicza, że pracujemy nad nowym projektem uchwały, ja w to wierzę. Wiem, że w tej kadencji na pewno otrzymamy inny projekt uchwały krajobrazowej - mówiła Jackowski.



W trakcie dyskusji ani jeden radny z klubu Bezpartyjnych Piotra Krzystka nie zabrał głosu. Ostatecznie radni KO oraz Bezpartyjni petycję w tej kwestii odrzucili. Radni natomiast uznali za zasadny wniosek Podeszwika, dotyczący rozpoczęcia prac nad uchwałą o opłacie reklamowej.

