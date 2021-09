Policja odzyskała Bandziora

Zatrzymali złodzieja i odzyskali "Bandziora". Tym razem "Bandzior" był jednak ofiarą przestępstwa. To amstaff, którego pijany mężczyzna ukradł spod sklepu, kiedy jego właściciel robił zakupy.

Szczecińscy policjanci zauważyli na Facebooku post z prośbą o pomoc w odzyskaniu pupila - skontaktowali się z okradzionym, który dokładnie opisał im zgubę. Funkcjonariusze zauważyli czworonoga podczas patrolu - upewnili się, że to skradziony pies, kiedy zawołali go po imieniu, a Bandzior żywo zareagował. Pies, cały i zdrowy, trafił już do właściciela. A sprawca - 39-letni mężczyzna - może na pięć lat trafić do więzienia.