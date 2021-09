Zmiany w centrum. Rusza przebudowa al. Wojska Polskiego

Aleja Wojska Polskiego. źródło: Miasto Szczecin. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczyna się w piątek długo zapowiadana przebudowa alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Chodzi o odcinek od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów.

Modernizacja tego fragmentu centrum Szczecina potrwa dwa lata i kosztować będzie ponad 80 milionów złotych.



W piątek wykonawca rozpoczyna prace na środkowym fragmencie tej inwestycji. Tym samym zamknie dla ruchu kierowców, około godziny 18.00, ważną część alei Wojska Polskiego - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Wykonawca prac zamyka dla ruchu samochodowego środkowy fragment alei Wojska Polskiego. To jest ten odcinek od ulicy Jagiellońskiej do Placu Zgody. Te zmiany będą obowiązywać przez kilka miesięcy. To jest na czas wykonania tych wszystkich robót, które trzeba przeprowadzić. Kierowców, więc uczulamy na to, żeby w miarę możliwości starali się omijać rejon, gdzie są prowadzone prace budowlane - tłumaczy Zieliński.



Zaproponowany przez wykonawcę objazd poprowadzony został, w obu kierunkach, przez ulicę Krzywoustego i aleję Piastów.