"To będzie park z gigantycznym potencjałem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W otoczeniu Zakładów Chemicznych "Police" powstanie park przemysłowo-logistyczny. W tej sprawie zarząd polickiego portu, Grupa Azoty Police i samorządowcy z regionu podpisali porozumienie o współpracy.

Park ma wzmocnić potencjał regionu, ściągać inwestorów z różnych branż do Polic i tworzyć nowe miejsca pracy.

- Kołem zamachowym dla przyszłych inwestycji skupionych wokół zakładu ma być Port Morski w Policach - mówi Andrzej Dawidowski, prezes Zarządu Grupy Azoty Police. - Porozumienie dotyczy ponad 400 hektarów terenów przeznaczonych do rozwoju, przeznaczonych do zabudowy instalacjami przemysłowymi, chemicznymi, ale również do rozwoju obszarów portowych i głównie zlokalizowanych w porcie.





- Będziemy mieli wokół Szczecina unikatowe miejsca dynamicznego rozwoju gospodarczego w oparciu o policki port - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - To będzie park logistyczno-przemysłowy, z gigantycznym potencjałem, z nową bocznicą kolejową, z dobrym spięciem infrastrukturalnym. Z nadzieją patrzymy na rozstrzygnięcie przetargu na zachodnią obwodnicę Szczecina, która jeszcze lepiej skomunikuje to miejsce, jeżeli chodzi o ruch kołowy.Strony porozumienia nie podały dokładnej daty kiedy park miałby powstać ale zapewniały, że "efekty będą niedługo widoczne".