Brakuje jednego z leków na nadciśnienie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Brakuje jednego z popularnych leków na nadciśnienie. Preparat składa się z trzech substancji czynnych.

- W Zachodniopomorskiem znajdziemy go tylko w jednej aptece - mówi farmaceutka Joanna Urbańska. - Brakuje również czasami odpowiedników, które posiadałyby w sobie składniki. Proponujemy pacjentom albo wydanie odpowiednika danego leku, albo poproszenie lekarza o nową receptę.



- Często przyjmowanie zamiennika leku wiąże się z tym, że zamiast jednej tabletki pacjent musi zażywać kilka, co często jest dla niego sporym utrudnieniem - przyznaje Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. - Może to budzić niepokój u osób, które go na co dzień stosowały. Na szczęście w aptekach dostępny jest odpowiedni zamiennik. W razie wątpliwości warto zawsze skorzystać z usług farmaceuty bądź lekarza, którzy pomogą dobrać odpowiedni preparat.



Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zakończono produkcję leku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski