Rośnie liczba stulatków w regionie

180 stulatków żyje obecnie w województwie zachodniopomorskim - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Od ubiegłego roku, do grona stulatków w regionie dołączyło 30 seniorów.



Jak mówi rzecznik prasowy zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski, od 1 marca kwota dodatku honorowego, dla osób które ukończyły setny rok życia jest waloryzowana i wynosi prawie 6600 zł miesięcznie.



- To świadczenie po ukończeniu 100 lat jest przyznawane z urzędu, więc nie muszą te osoby składać żadnego wniosku. I bez względu na to, jak wysoka jest emerytura, co miesiąc dostają to dodatkowe świadczenie honorowe - dodaje Jagielski.



- Nie wiem, kiedy ten czas minął - mówi pułkownik Eugeniusz Narutowicz, świeżo upieczony stulatek. Pan Eugeniusz pochodzi z kresów i osiedlił się w Stargardzie. - Nie wróciłem tam, bo to były już tereny ukraińskie i Niemcy chcieli się tutaj osiedlać, a my przecież walczyliśmy o to, żeby ich nie przyjmować. Tutaj tego osiedla to w ogóle nie było - podkreśla Narutowicz.



Według danych zachodniopomorskiego ZUS-u, honorowe świadczenia dla stulatków pobierane są przez 122 seniorów w Szczecinie.



