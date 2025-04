Zakaz fotografowania. Wchodzą nowe przepisy

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin/Archiwum]

Grzywna, areszt albo utrata sprzętu - takie kary grożą za złamanie zakazu fotografowania. W życie wchodzi w czwartek nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny oraz ustawy o przeciwdziałaniu szpiegostwu.

Nowe przepisy zabraniają fotografowania około dwudziestu pięciu tysięcy strategicznych lokalizacji w całej Polsce.



- Choć temat wywołuje wiele emocji, to zakaz robienia zdjęć nie jest niczym nowym - mówi fotoreporter Gazety Wyborczej Cezary Aszkiełowicz. - My i tak, robiąc bardzo dużo tematów, byliśmy mocno ograniczeni, na przykład fotografując w jednostkach wojskowych, więc taka sytuacja, że jest jakieś ograniczenie, nie jest dla nas zdziwieniem.



- Jeśli złamiemy zakaz - spotka nas kara - mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska. - Kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni. Kara grzywny jest wymierzana w wysokości od 20 do 5000 zł. Można orzec również środek karny w postaci przepadku przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia, co spowoduje niemożność ich późniejszego użycia.



Legalne zrobienie zdjęcia obiektom uznanym za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności kraju od dziś będzie możliwe po uzyskaniu specjalnej zgody.



