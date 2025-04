Przewrażliwiony system w Filharmonii

Obecne zabezpieczenie jest mocno awaryjne, a uaktywnia się - i to bez powodu - szczególnie w godzinach nocnych. Fot. Piotr Nykowski

Dodatkowy prawie milion złotych przeznaczyli szczecińscy radni na konieczną - w ocenie władz miasta - modernizację systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Obecne zabezpieczenie jest mocno awaryjne, a uaktywnia się - i to bez powodu - szczególnie w godzinach nocnych.



- System pokazuje, że jest pożar i następuje wszystko, co z tym jest związane, zgodnie z procedurą... Okazuje się, że pożaru nie ma, ale tworzy się chaos. W związku z tym trzeba ustalić, co się dzieje z tym systemem - apeluje zastępca prezydenta Michał Przepiera.



Zdaniem Przepiery najlepszym rozwiązaniem dla tego obiektu byłby montaż zupełnie nowego systemu bezpieczeństwa.



- Dużo lepiej jest wprowadzić całkiem nowy system, niż posługiwać się starym systemem, który - być może - jak to brzydko mówią informatycy "wykrzaczył się" na jednym elemencie, a za chwilę się to stanie na innym. W związku z tym uznaliśmy, że po 10 latach warto odtworzyć system bezpieczeństwa - powiedział.



Całkowity koszt nowego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku szczecińskiej Filharmonii to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna