Udary coraz częstsze u młodych osób

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad liczba udarów mózgu wzrosła aż o 70 proc. Każdego roku ponad 90 tys. osób w Polsce doświadcza udaru. Niestety chorują coraz młodsi, alarmuje neurolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Karolina Mazurek.

- Wynika to po pierwsze z większej świadomości pacjentów dotyczącej objawów udaru. Wynika to również z tego, że diagnostyka jest bardzo szeroka i czuła w tej chwili i te udary częściej, że tak powiem, spotykamy nawet takie z mniejszym nasileniem objawów. I wynika to również z tego współczesnego trybu życia - mówi Mazurek.



Eksperci jak mantrę powtarzają, że w przypadku udaru szybka pomoc jest kluczowa. Obowiązuje tu tzw. złota godzina - to optymalny czas, aby znaleźć się w szpitalu i rozpocząć diagnostykę. - Dlatego też pacjenci powinni znać objawy udaru, by móc zareagować jak najszybciej, gdy wystąpią - dodaje dr Mazurek.



Standardowe objawy udaru to zaburzenia ruchowe, czyli jakieś osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych lub dolnych, zawsze przebiegające jednostronnie. Do tego częste zaburzenia mowy, również trudności w wypowiadaniu słów, w znajdowaniu tych słów i asymetria twarzy, najczęściej opadnięcia kącika.



Udar mózgu to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów oraz najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności wśród dorosłych na świecie.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł