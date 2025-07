Taksówkarze nie chcą konsultacji, miasto chce odświeżyć mapę postojów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Co dalej z postojami taxi w Szczecinie? - takie pytanie stawia w internetowym wpisie zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.

Zastępca prezydenta tłumaczy, że chodzi o przegląd sieci postojów w mieście, pozostawienie tych potrzebnych i zlikwidowanie nieużywanych. - Różnie do tego miasta podchodzą. Jedne właśnie stwarzają ogólnodostępne miejsca parkingowe, inne podtrzymują, bo ja też nie wykluczam, że w ramach tej dyskusji powstaną też nowe miejsca - mówi Łukasz Kadłubowski.

Kierowcy podkreślają, że postoje to nie tylko miejsce ich pracy, ale także odpoczynku czy oczekiwania na nowy kurs.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Jego zdaniem, należy zrewidować podejście do postojów i odświeżyć ich lokalizacje, likwidując niektóre z nich. Taksówkarze uważają, że konsultacje nie są potrzebne, a miejsca postojowe tak.- Gdzieś trzeba się zatrzymać. Wszędzie są płatne parkingi, więc taksówkarz musiałby co chwilę ponosić opłaty. - Ich jest za mało, stanowczo za mało, a my gdzieś musimy przeczekać na zlecenie - mówią taksówkarze.