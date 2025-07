Kończy się Jarmark Jakubowy. Ale jeszcze zdążycie!

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

To już ostatni moment, by odwiedzić szczeciński Jarmark Jakubowy. A jak przekonują organizatorzy warto, bo jest to święto wszystkiego, co dobre, tradycyjne i lokalne.





- Oscypki, ale takie najlepsze to wiadomo, że owcze. Mamy też takie na ciepło, zawijane w boczusiu. - Naturalne kamienie w połączeniu ze srebrem pozłacanym. Taka autorska biżuteria, którą sami wykonujemy od A do Z. - Rybki marynowane, pasty, pasztety, śledzie zapiekane w piecu z pomidorami i cebulką - mówią sprzedawcy.

A co cieszy się największym powodzeniem?



- Przede wszystkim śledź pieczony w piecu, okoń jeziorowy, węgorz wędzony w zalewie. - Konfitury bez konserwantów, bez chemii, ale przede wszystkim nietuzinkowe smaki. - Wędlinki ze szczecińskich wędzarni i ogórek świeży, kiszony. - Pajda jest rewelacyjna - mówią sprzedawcy.

To już ostatni moment aby kupić te regionalne dobra - mówią odwiedzający szczeciński Jarmark Jakubowy.



- Co udało się kupić? Sery. - Mam nadzieję, że pyszne wina gruzińskie. Udało się je u bardzo sympatycznego sprzedawcy kupić i porozmawiać o Gruzji, w której też byliśmy. Także bardzo miłe zakupy. Jakieś jeszcze kosmetyki, mieszanki przyprawowe. Dzisiaj spędzamy dzień w Szczecinie. - Drobne rzeczy, kapcie, lawenda, kiełbasa. - Mąż niesie główną torbę. Cebulki kwiatów, miód pitny, bardzo dużo rzeczy, jest super. - Oczywiście popatrzyliśmy trochę na sery, teraz sery kozie, oscypki z gór, żeby popróbować tych regionalnych potraw z tamtych stron Polski w naszym Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. - Duży wybór generalnie. Do tej pory jak byliśmy to było chyba mniej tych stoisk, a teraz jest bardzo dużo. Jesteśmy bardzo mile tym zaskoczeni, także polecamy wszystkim - mówią szczecinianie i turyści.

Jarmark Jakubowy można odwiedzać do godziny 20.



