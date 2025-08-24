Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym we Floating Arenie

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prawie 400 zawodników bierze udział w Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Wodnym seniorów i juniorów, które w niedzielę rozpoczęły się w Szczecinie.
Ratownicy rozpoczęli zmagania o tytuł najlepszych w Europie [ZDJĘCIA]

Ratownicy rozpoczęli zmagania o tytuł najlepszych w Europie [ZDJĘCIA]

Szczecińscy ratownicy gotowi do walki o medale
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wśród uczestników zawodów w składzie reprezentacji Polski jest siedmiu przedstawicieli Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin.

Na basenie Floating Arena medale zostaną rozdane w sześciu konkurencjach indywidualnych i pięciu sztafetowych. Pierwszą konkurencją Mistrzostw Europy będzie symulowana akcja ratunkowa o której mówi trener reprezentacji Polski i szkoleniowiec CKS-u Szczecin w sportowym ratownictwie wodnym Sławomir Juszkiewicz.

- Zawodnicy są skoszarowani, cały basen jest zabezpieczony, żeby nic nie było widać z zewnątrz, poza trybunami. Są ściągnięte liny na basenie, zawodnicy w trakcie wyjścia otrzymują od sędziego scenariusz. Mamy dwie minuty na przeprowadzenie akcji. Muszą jak najszybciej w dwie minuty przeprowadzić akcję, nie popełnić błędów - wyjaśniał Juszkiewicz.

Premierowa konkurencja Mistrzostw Europy w Ratownictwie Wodnym symulowana akcja ratunkowa rozpocznie się o godzinie 13 po zakończeniu ceremonii otwarcia zawodów zaplanowanej na godzinę 12 na basenie Floating Arena.

W Szczecinie sportowcy rywalizować będą do środy, a od piątku walka o medale toczyć się będzie nad morzem - w Międzyzdrojach.

Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym seniorów i juniorów potrwają do 1 września.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
