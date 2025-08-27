Niemy świadek podpisania porozumień sierpniowych trafi na wystawę

Kamera telewizyjna, która uwieczniła podpisanie porozumień sierpniowych w Szczecinie trafiła do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To z okazji nadchodzącej, 45. rocznicy podpisania porozumień.
- Tam był mój starszy kolega Stanisław Brychcy, który był wtedy użytkownikiem tej kamery. On ją mi przekazał. Była użytkowana jako narzędzie pracy krótko - mówi Szulc.
Wieloletni operator TVP Szczecin dodaje, że teraz kamera może po raz kolejny, tym razem z innej perspektywy, pokazać historię tamtych wydarzeń.
- Resztę czasu przeleżała w szafie. To jest taki niemy świadek tych wydarzeń. To jest chyba najlepsze miejsce dla tej kamery, która może opowiadać historię obrazem - mówi Włodzimierz Szulc.
Kamera trafi do Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w biurowcu Posejdon przy Bramie Portowej. Tam zostanie wystawiona z opisem w specjalnej gablocie.
