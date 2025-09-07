Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Siatkarki Chemika trenowały z najmłodszymi [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

To była wyjątkowa niedziela dla siatkarek Lotto Chemika. Policzanki na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie trenowały z dziećmi.
Było dużo dobrej zabawy i wspólne ćwiczenia zawodniczek Chemika z najmłodszymi miłośnikami sportu.

- Gramy w siatkówkę z siatkarkami Chemika. Fajnie jest, podoba mi się. - Bawiliśmy się w szaloną ośmiornicę, odbijając piłki od siatki. Graliśmy też w siatkówkę - mówili najmłodsi uczestnicy.

- Bardzo przyjemna zabawa, dużo zaangażowanych dzieci. Pogoda nam się piękna trafiła, także był to miło spędzony czas. Wszyscy się z niego cieszyliśmy i dzieci, i rodzice - podkreślała Julia Hewelt, siatkarka Lotto Chemika Police.

Po zajęciach dzieci otrzymały okolicznościowe plany lekcji. Były także wspólne zdjęcia z siatkarkami i zbieranie autografów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Artura Dyczewskiego

