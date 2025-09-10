Przedwyborcza mobilizacja wśród szczecińskich Rad Osiedli

W Podjuchach, na Świerczewie i na osiedlu Akrońskie-Niemierzyn kandydatów do rady było mniej niż przewiduje to liczba mandatów. Taka sytuacja może skutkować tym, że Rada Osiedla nie powstanie.

Edycja tekstu: Michał Król

Termin składania kandydatury został wydłużony do czwartku, a Podjuchy zareagowały natychmiast i zgłosiły wymaganą liczbę kandydatów.Na Świerczewie wciąż brakuje jednej osoby, jednak jak mówi przewodniczący rady Marek Duklanowski - są przekonani, że znajdą ochotnika.- Mam nadzieję, że ktoś z mieszkańców, kto może wahał się chwilę wcześniej, złoży ten swój akces, bo w Radzie Osiedla pracować warto. Jeśli chcemy coś zmienić w naszym otoczeniu, to zdecydowanie prościej jest to zrobić za pośrednictwem Rady Osiedla - mówi Duklanowski.Również na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn udało się namówić mieszkańców do kandydowania. Jednak rada obawia się, że z kolei frekwencja przy urnach będzie zbyt niska - mówi Maria Myśliwiec, przewodnicząca rady.- Zawsze nam zależało na tym, żeby nagłośnić nawet ten okres naboru, czy później wyborów. Na przykład na naszym osiedlu tak co kadencję wzrastała frekwencja, ale 5% myśmy nie osiągali - mówi Myśliwiec.To właśnie 5 proc. mieszkańców osiedla musi oddać głos, by rada powstała. Wybory odbędą się w niedzielę 28 września.