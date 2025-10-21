Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Statek pasażerski i lodołamacz od wielu lat cumują na lewym brzegu Odry w okolicy Mostu Długiego w Szczecinie. Chodzi o jednostki "Daria" i "Konrad". Statki są w opłakanym stanie. W poniedziałek w godzinach popołudniowych na "Darii" wybuchł pożar.
Pożar na statku przy Bulwarze Piastowskim

Pożar na statku przy Bulwarze Piastowskim

Jednostki mają jednego właściciela, który w ubiegłym roku otrzymał nakaz usunięcia statków od Urzędu Żeglugi Śródlądowej. To skomplikowany proces. - Trwa postępowanie w tej sprawie - mówi Artur Chruściak z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. - Problem jest taki, że nie mamy podstaw prawnych, żeby samemu wydać taką dyspozycję do usunięcia tych statków, ponieważ ustawa o żegludze nie przewidziała takich możliwości prawnych, którymi moglibyśmy się podeprzeć w takich sytuacjach. Wojewoda jest ostatnią instytucją, która może taką decyzję podjąć.

Mieszkańcy, wędkarze, turyści przyznają, że jednostki powinny dawno opuścić szczecińskie bulwary i zostać zezłomowane.

- To już około czterech lat. Jak nie więcej. - Urząd miasta niby się tym zajął, ale co z tego wyniknie, to nie wiadomo. Podobno nie można ich w ogóle ruszyć, bo właściciel jest nieznany lub nieuchwytny - mówią.

Powinno się to zmienić? - zapytała reporterka.
- Pewnie. Zresztą chyba nie przysparzają zbytnio tutaj wizerunku Wałom Chrobrego.
- Są też jakimś zagrożeniem dla środowiska...
- To na pewno. Zwłaszcza, że tutaj dużo bezdomnych przychodzi. Kto wie, co oni tam robią.

- 50 lat tutaj wędkuję. Sprzęt stoi kilka lat, nikt się tym nie interesuje, właściciela nie można odnaleźć, powinno przejść na Skarb Państwa i powinni to ściągnąć i zlikwidować - to kolejny głos mieszkańca.

Właściciel jednostek mieszka w naszym województwie, kontakt z nim jest utrudniony.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Trwa postępowanie w tej sprawie - mówi Artur Chruściak z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Mieszkańcy, wędkarze, turyści przyznają, że jednostki powinny dawno opuścić szczecińskie bulwary i zostać zezłomowane.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 16395 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8737 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7342 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6426 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5709 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Dworcu Niebuszewo nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera [21.10.2025]
Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty