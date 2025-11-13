Fabryka Vestas ma się dobrze - przekonują szczecińscy radni po wizycie w zakładzie [ZDJĘCIA]

Vestas nie wycofuje się z regionu, a przyszłość fabryki na szczecińskim Skolwinie zależy od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych - mówią szczecińscy radni.

Padły również pytania o przyszłość Vestasa w regionie. Ta ma być zależna od geopolityki prezydenta Stanów Zjednoczonych.





- Winnym za zawieszenie inwestycji Vestasa jest Donald, Donald Trump. Polityka Donalda Trumpa, która ogranicza inwestycje w transformację energetyczną, polityka Donalda Trumpa, która wraca do paliw kopalnych - tłumaczył radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Członkowie Komisji ds. Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji odwiedzili fabrykę, w której produkowane są gondole do morskich farm wiatrowych. Oprócz zwiedzania zakładu poznali możliwości produkcyjne i rozwojowe firmy.- Vestas zatrudnia w tej chwili już ponad 600 osób, a dojdzie - z pierwszym kwartałem przyszłego roku - do 700 osób. Została nam udzielona informacja, że wszystkie gondole na polską farmę wiatrową zostały już wytworzone. W tej chwili produkowane są gondole na zupełnie inne rynki - relacjonuje wiceprezydent miasta Michał Przepiera.Oprócz fabryki na Ostrowie Brdowskim, Vestas zakupił również fabrykę łopat do turbin wiatrowych w Goleniowie.W październiku tego roku pojawiła się informacja, że duńska firma zawiesza budowę trzeciej fabryki w regionie - na szczecińskim Skolwinie. Jej otwarcie planowano na 2026 rok.