Tłoczno w schronisku. Apel pracowników i wolontariuszy

60 kotów - tyle trafiło tylko w tym miesiącu do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pracownicy i wolontariusze apelują o pilne adopcje, bo tak tłoczno jeszcze nie było.
Obecnie w schronisku przebywa aż 140 kotów. W ostatnim czasie do schroniska trafiały głównie koty dorosłe. Zanim będą mogły zostać adoptowane, przejdą 15-dniową kwarantannę, a później obowiązkową sterylizację i czipowanie.
Osoby zainteresowane adopcją mogą odwiedzać schronisko od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16 i wypełnić ankietę przedadopcyjną.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
