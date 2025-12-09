Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Przebudowa w regionie i utrudnienia dla kierowców

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Utrudnienia i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg.
Roboty prowadzone są na całym, przebudowywanym, 22-kilometrowym odcinku. Równolegle z pracami drogowymi prowadzone są prace z branży teletechnicznej, energetycznej oraz sanitarnej. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską. To ponad 100 milionów złotych - całość ma kosztować blisko 150 milionów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od wczoraj oglądane 22186 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4655 razy)
  3. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3078 razy)
  4. Szczecińskie centrum przesiadkowe bez obciążania budżetu miasta [WIZUALIZACJE]
    (od 03 grudnia oglądane 2953 razy)
  5. TBS chce wybudować nowe osiedle w Szczecinie
    (od 06 grudnia oglądane 2459 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Postanowił "zademonstrować" swoje umiejętności. Słono zapłaci [WIDEO]
Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Zahorski
Bartosz Arłukowicz
Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty