Przebudowa w regionie i utrudnienia dla kierowców

Utrudnienia i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg.

Roboty prowadzone są na całym, przebudowywanym, 22-kilometrowym odcinku. Równolegle z pracami drogowymi prowadzone są prace z branży teletechnicznej, energetycznej oraz sanitarnej. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku.



Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską. To ponad 100 milionów złotych - całość ma kosztować blisko 150 milionów.



