"Zaprośmy dzieci do aktywności sportowej" [ZDJĘCIA]

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Jak promować aktywność fizyczną wśród najmłodszych i wesprzeć ich rozwój psychofizyczny - tego mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji "Aktywność ruchowa - klucz do zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży".
Trzecią edycję tego wydarzenia organizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. To merytoryczne wsparcie dla pracowników oświaty, którzy mogli poznać m.in. najnowsze badania dotyczące ruchu czy dowiedzieć się jakie narzędzia wspierają jego promowanie.

- Naszym zamysłem jest zaproszenie dzieci w różnym wieku do aktywności ruchowej - mówi Adriana Aleksiejew z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

- Nie mamy tylko na myśli typowych lekcji WF-u, ale zaproszenie dzieci do tej aktywności, chociażby na podwórku, na świeżym powietrzu. Do tego, żeby były połączone ruchy z zajęciami muzyki, bo ten ruch tak naprawdę może być w każdej dziedzinie - tłumaczy Aleksiejew.

Roman Kulesza, gimnastyk i olimpijczyk podkreśla, że konferencja jest fantastycznie przygotowana.

- Wszystko zostało już powiedziane. Stwórzmy środowisko do tego, żeby było spójne i wspierające. Pamiętajmy, że pierwsze fikołki dzieci robią już w brzuchu mamy, kiedy chcą wyjść na świat. Więc korzystajmy, patrzmy, uczmy się od nich samych - dodaje Kulesza.

Uczestnicy mieli możliwość zadawać pytania ekspertom i sportowcom, a także przyjrzeć się firmom, które promowały pomoce naukowe wspierające ruch.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Naszym zamysłem jest zaproszenie dzieci w różnym wieku do aktywności ruchowej - mówi Adriana Aleksiejew z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
Roman Kulesza, gimnastyk i olimpijczyk podkreśla, że konferencja jest fantastycznie przygotowana.

