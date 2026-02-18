Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
O hejcie, o sporcie, o historii miasta - tego dotyczyły prace młodych adeptów dziennikarstwa z Choszczna.
Do tegorocznej odsłony zgłoszono trzydzieści prac - od publikacji przeznaczonych do prasy po multimedia.

Chcemy mówić o tym, co jest nam bliskie - mówiły uczestniczki konkursu Maja i Kinga.

- Stwierdziłam, że zrobię filmik tutaj z moją koleżanką Leną o niepodległości, bo my razem robiłyśmy filmik i wybrałyśmy się pewnego razu do Choszczna i pytałyśmy różnych ludzi w różnej kategorii wiekowej, czym jest dla nich niepodległość i czym jest dla nich Polska. - O hejcie dzieci w internecie. Przygotowałam się tak po prostu ze swojego doświadczenia, też z tego, że często jestem w internecie i po prostu widzę takie rzeczy - opowiedziały uczestniczki.

Materiał o hejcie zdobył pierwszą nagrodę w swojej kategorii. Poziom zgłoszonych prac jest coraz wyższy - podkreśla dziennikarz i członek jury Paweł Reszka.

- Niezłe są prace, szczególnie to dziennikarstwo pisane. Widać, że starają się bardzo. Ja co roku chcę, żeby oni uciekli sprzed biurek, poszli do miasta, żeby zaczęli rozmawiać z ludźmi. No i te multimedialne, to widać już taki ogromny progres - powiedział Reszka.


Lista zwycięzców:

W kategorii tradycyjnej w grupie szkół podstawowych
I nagrodę otrzymała Izabela Angerman (Szkoła Podstawowa w Krzęcinie) za tekst „Wyzwania polskiej uczennicy w niemieckiej szkole”.

W kategorii tradycyjnej w grupie szkół średnich:
I nagrodę otrzymała Kinga Osubniak (Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie) za tekst „Nie patrz obojętnie. Twoje dziecko może potrzebować pomocy”.

W kategorii Multimedialnej.
I nagroda otrzymała Alicja Michta (Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie) za reportaż „Polski sport w mediach międzynarodowych”.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Weroniki Łyczywek w programie Tematy i Muzyka
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

