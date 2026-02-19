Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Będą zmiany w programie "Czyste powietrze"

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Waldemar Miśko. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Czyste powietrze" jeszcze bardziej przejrzyste. Zmiany w funkcjonowaniu tego programu zapowiada Waldemar Miśko, szef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Małe zainteresowanie programem "Czyste Powietrze" w regionie
Chodzi o zabezpieczenie interesów osób, które będą korzystać z projektu. Przypomnijmy, że program umożliwia m.in. zdobycie dotacji na wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Inicjatywa jednak cieszy się coraz mniejszym powodzeniem.

Zainteresowanie spadło po ubiegłorocznych zmianach w przepisach, które miały uszczelnić system. Urzędnicy alarmowali, że program wykorzystywali na przykład nieuczciwi wykonawcy, a odpowiedzialność ponosiły osoby, które ubiegały się o wymianę.

- Nowe zapisy mają to zmienić. Musimy w tej chwili dochodzić tych roszczeń od tych biednych, często pokrzywdzonych beneficjentów, ale tutaj też jest jakby rozwiązanie szykowane w tej chwili przez rząd, żeby to nie oni musieli zwracać te środki, tylko żebyśmy my jako fundusze dochodzili tych roszczeń w stosunku do tych firm - mówił Waldemar Miśko w "Rozmowie pod krawatem".

Teraz to gminy – jako operatorzy – pomagają w procedurach. Na 114 gmin w regionie do programu przystąpiło 86. Do tej pory w naszym regionie w ramach programu udało się zlikwidować około 15 tysięcy starych pieców. Do likwidacji kwalifikuje się jeszcze 60 tys.

Inny ważny program to termomodernizacja budynków na terenach popegeerowskich. Tu jest szansa i na „ekologię” i na niższe rachunki – mówił Waldemar Miśko.

- Koszt ogrzewania jednego metra kwadratowego w takim mieszkaniu, w tych budynkach po modernizacji, średnio miesięcznie będzie się kształtował od 1,30 zł do 1,66 zł. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek ktoś taniej ogrzeje albo mieszkanie, albo dom jednorodzinny - mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pilotażowo ten program w naszym regionie jest prowadzony w pieciu gminach - Stepnica, Warnice, Karlino, Gościno i Rymań.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął Tomasz Wieczorek, szczeciński przewodnik miejski .

Edycja tekstu: Kamila Kozioł, Michał Król
