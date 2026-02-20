Będzie nowe rondo w Szczecinku

Fot. Urząd Miasta Szczecinek

Szczecinek otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Będzie można przebudować układ drogowy skrzyżowania ulic Szczecińskiej, Gdańskiej i Miłej.

Chodzi o budowę ronda, które ma poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy w tej części Szczecinka. Inwestycja, której wartość szacowana jest na prawie dwa miliony złotych, otrzymała dotację w wysokości blisko miliona złotych.



Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 roku.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł