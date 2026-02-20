Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Blisko 30 wycieczek na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tomasz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ile aut marki Stoewer można zobaczyć w Muzeum Techniki i Komunikacji, a ile lalek w Teatrze Pleciuga? Jak głębokie są fundamenty Urzędu Wojewódzkiego? A także, czyje imię nosi studio koncertowe S-1 Radia Szczecin? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy spacerów, w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.
Mieszkańcy chcą poznawać tych, którzy mieszkali i żyli w Szczecinie

Tomasz Wieczorek
Większość wycieczek rozpocznie się w sobotę 28 lutego o godz. 11 na Placu Lotników i zakończy koncertem organowym w szczecińskiej katedrze.

Zwiedzać będzie można także Zamek Książąt Pomorskich, zwłaszcza lochy - mówił przewodnik miejski Tomasz Wieczorek w "Rozmowie pod krawatem".

- Często się zdarza, że ludzie tam wchodząc mówią, że spodziewali się, że to będzie coś większego. Bardzo pojemne jest słowo lochy, mają wrażenie, że tam będzie nie wiadomo jak ogromna, przepastna komnata. A to przecież było, nazwijmy to po imieniu, więzienie - mówi Wieczorek.

W tym roku Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników zaproponowało 29 wycieczek, w ramach których oprowadzonych zostanie 35 grup.

Edycja tekstu: Michał Król
luty 2026
