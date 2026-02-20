Będą utrudnienia w centrum Szczecina

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą kłopoty z parkowaniem w rejonie ulicy Narutowicza w Szczecinie. W poniedziałek ruszają tam prace związane z wymianą awaryjnych odcinków wodociągu.

Nie będzie możliwości parkowania na odcinku między ulicami: Potulicką i Kopernika w kierunku Piastów. Ten fragment będzie modernizowany w pierwszej kolejności.



Później prace przeniosą się na odcinek Narutowicza od al. Piastów do ul. Bogusława.

Zakończenie całości robót planowane jest w okresie wakacyjnym.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł