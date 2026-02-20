Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zabudowa kępy Parnickiej tematem RSnW

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Realizacja koncepcji Floating Garden czy moloch z wielkiej płyty - w audycji Radio Szczecin na Wieczór trwała dyskusja o zabudowie mieszkalnej na szczecińskiej kępie Parnickiej. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze odnoszące się do bloków nad Odrą. Budynki w zamyśle miały przypominać okręty.
Zdaniem architekta Karola Nieradki, Kępa Parnicka mogła zostać lepiej zagospodarowana, bo brakuje tam budynków użytku publicznego. - Moim zdaniem to nie byłaby wielka strata, gdyby tam się pojawiał miks funkcjonalny. Wiem, że w nowych planach jest tam próba wprowadzenia trochę funkcji miejskich, trochę działek TBS-owych. To na pewno spowoduje, że będzie po co tam mieszkać, bo dzisiaj troszeczkę robi się z tego taki Booking Island - mówi Nieradka.

Architekt Dominika Jackowski dodaje, że "każdy budynek jest z innej bajki." - To rolą miasta i rolą planu miejscowego, a przede wszystkim biura planowania miasta, było stworzenie takiego planu, który by trzymał tych architektów w ryzach, nie chodzi o poszczególne budynki. One po prostu razem w zespole nie grają.

Obawy architektów budzi też brak miejsc parkingowych i infrastruktury drogowej prowadzącej do budynków. Dyskusję wywołał wpis reportażysty Filipa Springera w mediach społecznościowych. Autor książek o architekturze w mocnych słowach skomentował zabudowę szczecińskiego "waterfrontu". Budynki nazwał "koszmarem", który "przyprawia o zapaść".

Jeden ze współautorów projektu Ryszard Burbicki odpowiedział, że zabudowa jest zgodna z obowiązującymi ustaleniami planu przestrzennego, a projekt był prezentowany publicznie i "spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem".

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
luty 2026
