"Mieszkańcy chcą poznawać tych, którzy mieszkali i żyli w Szczecinie"

Mieszkańcy Szczecina chętnie poznają historię, architekturę i ciekawe miejsca miasta - przekonuje Tomasz Wieczorek. Przewodnik i pilot turystyczny był gościem w porannej "Rozmowie pod krawatem".





Tomasz Wieczorek powiedział, że od 10 lat regularnie oprowadza mieszkańców po mieście i zainteresowanie nie słabnie.- Frekwencja na takich spacerach mieszkańców, którzy chcą lepiej i dokładniej poznać Szczecin była od zawsze imponująca. Nadal tego typu spacery cieszą się nieustannym powodzeniem - mówił przewodnik.Sporym zainteresowaniem cieszą się też spacery tematyczne.- Zupełnie inaczej idzie się po mieście, gdy mamy ukierunkowany spacer, czy to poświęcony Helenie Kurcyuszowej, czy to Johannesowi Quistorpowi. Wtedy dowiadujemy się o działalności tych ludzi, która była imponująca. Ludzie chcą poznawać tych, którzy tu mieszkali i żyli - mówił pilot turystyczny.XI Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego przypada na sobotę, ale większość wycieczek zaplanowano na przyszły tydzień.