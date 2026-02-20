Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Mieszkańcy chcą poznawać tych, którzy mieszkali i żyli w Szczecinie"

Region Małgorzata Frymus

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Mieszkańcy Szczecina chętnie poznają historię, architekturę i ciekawe miejsca miasta - przekonuje Tomasz Wieczorek. Przewodnik i pilot turystyczny był gościem w porannej "Rozmowie pod krawatem".
Blisko 30 wycieczek na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
Tomasz Wieczorek powiedział, że od 10 lat regularnie oprowadza mieszkańców po mieście i zainteresowanie nie słabnie.

- Frekwencja na takich spacerach mieszkańców, którzy chcą lepiej i dokładniej poznać Szczecin była od zawsze imponująca. Nadal tego typu spacery cieszą się nieustannym powodzeniem - mówił przewodnik.

Sporym zainteresowaniem cieszą się też spacery tematyczne.

- Zupełnie inaczej idzie się po mieście, gdy mamy ukierunkowany spacer, czy to poświęcony Helenie Kurcyuszowej, czy to Johannesowi Quistorpowi. Wtedy dowiadujemy się o działalności tych ludzi, która była imponująca. Ludzie chcą poznawać tych, którzy tu mieszkali i żyli - mówił pilot turystyczny.

XI Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego przypada na sobotę, ale większość wycieczek zaplanowano na przyszły tydzień.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w poniedziałek o godz. 8.30 przyjął senator prof. Tomasz Grodzki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska-Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

Edycja tekstu: Michał Król
