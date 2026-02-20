Trwają rozmowy dotyczące finału Tour de Pologne w Szczecinie

Materiały organizatora.

Prawdopodobnie we wtorek czwartego sierpnia tegoroczny wyścig kolarski Tour de Pologne zawita do Szczecina. W stolicy Pomorza Zachodniego, wstępnie, zaplanowano metę drugiego etapu.

- Organizacja wyścigu na terenie miasta nadal jest przedmiotem rozmów - poinformował podczas posiedzenia Komisji ds. Sportu zastępca prezydenta Marcin Biskupski. Dodał, że organizator oczekuje od Szczecina wkładu finansowego na poziomie kilkuset tysięcy złotych - w zamian oferując tzw. ekwiwalent marketingowy.



- Biorąc pod uwagę fakt, że to będzie transmisja nie tylko w telewizji polskiej, ale w Eurosporcie i tak naprawdę w kilkudziesięciu krajach na całym globie, to wartość promocyjna tego wydarzenia dla miasta jest oszacowana na poziomie 18 czy 20 milionów złotych - mówi Biskupski.



Kolejne spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji Tour de Pologne zaplanowano w przyszłym tygodniu. Tegoroczna rywalizacja kolarzy ma się rozpocząć 3 sierpnia w Gdyni, a zakończyć 9 sierpnia w jednym z miast południowej Polski.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł