Basen Szczecińskiego Domu Sportu przeszedł testy szczelności [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Kolejny - ważny - etap budowy Szczecińskiego Domu Sportu. Niecka nowego 30-metrowego basenu została napełniona wodą po raz pierwszy.

Rozpoczęły się w ten sposób próby szczelności i testy przegrody basenowej. Specjaliści sprawdzą, czy nie pojawiają się przecieki, odkształcenia albo niepożądane ubytki wody.



Nowa hala basenowa powstała w miejscu dawnego 25 metrowego basenu.

Obiekt został powiększony i dostosowany do współczesnych standardów sportowych.

Gdy zostanie otwarty, będzie można na nim organizować treningi i zawody pływackie, a także mecze piłki wodnej.



Dla widzów będzie na trybunach prawie 250 miejsc.



