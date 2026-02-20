Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Basen Szczecińskiego Domu Sportu przeszedł testy szczelności [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Kolejny - ważny - etap budowy Szczecińskiego Domu Sportu. Niecka nowego 30-metrowego basenu została napełniona wodą po raz pierwszy.
Rozpoczęły się w ten sposób próby szczelności i testy przegrody basenowej. Specjaliści sprawdzą, czy nie pojawiają się przecieki, odkształcenia albo niepożądane ubytki wody.

Nowa hala basenowa powstała w miejscu dawnego 25 metrowego basenu.
Obiekt został powiększony i dostosowany do współczesnych standardów sportowych.
Gdy zostanie otwarty, będzie można na nim organizować treningi i zawody pływackie, a także mecze piłki wodnej.

Dla widzów będzie na trybunach prawie 250 miejsc.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4511 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2403 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2336 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1876 razy)
  5. Wypadek drogowy niedaleko Myśliborza
    (od przedwczoraj oglądane 1839 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tomasz Wieczorek
Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty