Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Śmiertelna ofiara pożaru w Stargardzie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania przy ulicy Światopełka w Stargardzie.
- Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku, objął około trzy metry kwadratowe lokalu - relacjonuje rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht. - Ogień objął powierzchnię około trzech metrów kwadratowych. Niestety w trakcie działań gaśniczych strażacy w lokalu ujawnili ciało mężczyzny, a obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Przepalone zostały belki stropowe pod piecem - z mieszkania piętro niżej ewakuowano dwie osoby. Zostały skierowane do lokalu zastępczego.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4511 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2403 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2336 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1876 razy)
  5. Wypadek drogowy niedaleko Myśliborza
    (od przedwczoraj oglądane 1839 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tomasz Wieczorek
Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty