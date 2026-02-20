Śmiertelna ofiara pożaru w Stargardzie

Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania przy ulicy Światopełka w Stargardzie.
- Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku, objął około trzy metry kwadratowe lokalu - relacjonuje rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht. - Ogień objął powierzchnię około trzech metrów kwadratowych. Niestety w trakcie działań gaśniczych strażacy w lokalu ujawnili ciało mężczyzny, a obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
Przepalone zostały belki stropowe pod piecem - z mieszkania piętro niżej ewakuowano dwie osoby. Zostały skierowane do lokalu zastępczego.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Przepalone zostały belki stropowe pod piecem - z mieszkania piętro niżej ewakuowano dwie osoby. Zostały skierowane do lokalu zastępczego.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł