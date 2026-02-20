Utrudnienia na drodze S3 na węźle Pyrzyce

Fot. GDDKiA Szczecin

Na jezdni w kierunku Szczecina protestują rolnicy - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Policja wprowadziła objazd od węzła Myślibórz do węzła Gryfino. Ruch w stronę Gorzowa odbywa się bez przeszkód. Utrudnienia mają potrwać do godz. 14.



Kłopoty z przejazdem - również z powodu protestu - są także na drodze krajowej nr 10 w Krąpieli. Rolnicy czasowo wstrzymują ruch, chodząc po przejściu dla pieszych.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł