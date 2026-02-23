Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Liczba osób leczonych na depresję w regionie ciągle wzrasta

Region Anna Klimczyk

Klinika Psychiatrii w USK1 w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad 16 tysięcy osób w 2025 roku - to o 370 więcej niż rok wcześniej. W województwie zachodniopomorskim liczba osób leczonych na depresję corocznie wzrasta.
Na wizytę do psychologa czy psychiatry czeka się kilka miesięcy

Depresja to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych
Depresja u mieszkańców Pomorza Zachodniego
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na niepokojące objawy - mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki Psychiatrii i Centrum Zdrowia Psychicznego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

- Objawy obniżonego nastroju i spadku aktywności, na pewno zaburzenia snu, myśli rezygnacyjne, myśli o małej wartościowości, ale także niezdolność przeżywania przyjemności - wylicza Samochowiec.

Gdy te symptomy u siebie zauważymy, nie bójmy się prosić o pomoc. W Szczecinie jednym z miejsc, w którym możemy ją otrzymać, jest Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Broniewskiego 26 - dodaje Piotr Plichta, psycholog z Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego CZP.

- Do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego może zgłosić się każda osoba. Wyjątek jest taki, że jest to skierowane dla osób, które mieszkają w Szczecinie. Mogą one przyjść bez skierowania, w każdej chwili otrzymają taką pomoc - mówi Plichta.

Wsparcie można znaleźć nie tylko w poradniach zdrowia psychicznego, ale także w szpitalach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej .

Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Edycja tekstu: Michał Król
