Liczba osób leczonych na depresję w regionie ciągle wzrasta

Ponad 16 tysięcy osób w 2025 roku - to o 370 więcej niż rok wcześniej. W województwie zachodniopomorskim liczba osób leczonych na depresję corocznie wzrasta.

Wsparcie można znaleźć nie tylko w poradniach zdrowia psychicznego, ale także w szpitalach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej .





Na stronie zachodniopomorskiego oddziału NFZ w zakładce "dla Pacjenta" można znaleźć informacje o placówkach, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.



Edycja tekstu: Michał Król

Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na niepokojące objawy - mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki Psychiatrii i Centrum Zdrowia Psychicznego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.- Objawy obniżonego nastroju i spadku aktywności, na pewno zaburzenia snu, myśli rezygnacyjne, myśli o małej wartościowości, ale także niezdolność przeżywania przyjemności - wylicza Samochowiec.Gdy te symptomy u siebie zauważymy, nie bójmy się prosić o pomoc. W Szczecinie jednym z miejsc, w którym możemy ją otrzymać, jest Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Broniewskiego 26 - dodaje Piotr Plichta, psycholog z Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego CZP.- Do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego może zgłosić się każda osoba. Wyjątek jest taki, że jest to skierowane dla osób, które mieszkają w Szczecinie. Mogą one przyjść bez skierowania, w każdej chwili otrzymają taką pomoc - mówi Plichta.