"Wojna to jest suma bardzo potwornych, smutnych historii"

Region Joanna Skonieczna

Fot. PAP/Alena Solomonova
Fot. PAP/Alena Solomonova
Paweł Reszka. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Paweł Reszka. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Cztery lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Od 24 lutego 2022 roku życie milionów ludzi naznaczone jest niepewnością, stratą i lękiem.
Piechota: Putin nie złamał ducha walki wśród Ukraińców i to się nie zmieni

Piechota: Putin nie złamał ducha walki wśród Ukraińców i to się nie zmieni

4. rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę
Niemalże od początku działania na froncie codzienność Ukrainy opisuje korespondent wojenny Paweł Reszka. Reporter "Tygodnika Polityka" w wywiadzie dla Radia Szczecin podkreśla, że coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy po zakończeniu tej wojny będzie możliwy sprawiedliwy pokój.

- Ja na razie nie widzę perspektyw na sprawiedliwy pokój. Przede wszystkim, że Rosja na razie nie chce tego pokoju. Rosjanie kluczą, kombinują jak mogą, żeby nie wycofać się z tej wojny, żeby nie oddać nic co zdobyli, a wziąć więcej niż byli w stanie zdobyć - mówi Paweł Reszka.

W swoich tekstach reporter opisuje codzienność ukraińskich miast, także tych, w których nie toczą się działania wojenne. - Wojna jest tam jednak cały czas obecna – przyznaje dziennikarz.

- W jednym domu mieszka dezerter, który od trzech lat nie wychodzi z mieszkania, bo się boi, że go zatrzymają i wywiozą na front. A w drugim domu mieszka matka bohatera, który od czterech lat nie wyjeżdża praktycznie z Donbassu. I egzystują ze sobą przez płot i najciekawsze, że nikt nie ma do nikogo pretensji. Po prostu wojna taka jest, nie jest czarna, nie jest biała. To jest suma bardzo potwornych, smutnych historii jednostkowych, z których każda jest inna - mówi dziennikarz.

Rozmowa z Pawłem Reszką dziś w magazynie "Tematy i Muzyka".

Edycja tekstu: Michał Król
Reporter "Tygodnika Polityka" w wywiadzie dla Radia Szczecin podkreśla, że coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy po zakończeniu tej wojny będzie możliwy sprawiedliwy pokój.
- Wojna jest tam jednak cały czas obecna – przyznaje dziennikarz.

