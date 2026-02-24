"Wojna to jest suma bardzo potwornych, smutnych historii"

Cztery lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Od 24 lutego 2022 roku życie milionów ludzi naznaczone jest niepewnością, stratą i lękiem.

Edycja tekstu: Michał Król

Niemalże od początku działania na froncie codzienność Ukrainy opisuje korespondent wojenny Paweł Reszka. Reporter "Tygodnika Polityka" w wywiadzie dla Radia Szczecin podkreśla, że coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy po zakończeniu tej wojny będzie możliwy sprawiedliwy pokój.- Ja na razie nie widzę perspektyw na sprawiedliwy pokój. Przede wszystkim, że Rosja na razie nie chce tego pokoju. Rosjanie kluczą, kombinują jak mogą, żeby nie wycofać się z tej wojny, żeby nie oddać nic co zdobyli, a wziąć więcej niż byli w stanie zdobyć - mówi Paweł Reszka.W swoich tekstach reporter opisuje codzienność ukraińskich miast, także tych, w których nie toczą się działania wojenne. - Wojna jest tam jednak cały czas obecna – przyznaje dziennikarz.- W jednym domu mieszka dezerter, który od trzech lat nie wychodzi z mieszkania, bo się boi, że go zatrzymają i wywiozą na front. A w drugim domu mieszka matka bohatera, który od czterech lat nie wyjeżdża praktycznie z Donbassu. I egzystują ze sobą przez płot i najciekawsze, że nikt nie ma do nikogo pretensji. Po prostu wojna taka jest, nie jest czarna, nie jest biała. To jest suma bardzo potwornych, smutnych historii jednostkowych, z których każda jest inna - mówi dziennikarz.