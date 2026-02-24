Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po intensywnych opadach i odwilży w wielu miejscach gminy Dobra pojawiły się lokalne podtopienia. Zalane były głównie ulice, miejscami także pojedyncze posesje.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Strażacy interweniowali m.in. w Dołujach przy ul. Bociana, gdzie – jak mówi mieszkanka – problem wraca przy każdym większym deszczu.- Takiej dramatycznej sytuacji to jeszcze nie mieliśmy. Rozlewisko jest nieraz na takiej szerokości, że samochody nie są w stanie przejechać, nie jesteśmy w stanie przejść na pieszo poboczem. Ja się boję każdej większej ulewy, bo już w zeszłym roku mieliśmy tutaj zalany garaż. Strach jest wśród mieszkańców - dodała mieszkanka.Jak podkreślają władze, gmina szybko się rozbudowuje i infrastruktura nie zawsze nadąża za zmianami. – Tam, gdzie dochodzi do zalań, analizujemy rozwiązania, w tym budowę sieci odprowadzającej wody deszczowe – mówi wicewójt gminy Dobra Paweł Malinowski.- Niestety w naszej gminie mamy taki problem, że gmina nie posiada wielu terenów. Te wody opadowe trzeba gdzieś odprowadzać, więc musimy budować zbiorniki retencyjne. Stąd też chociażby tutaj w Kościnie prowadzimy negocjacje z właścicielami gruntów, aby wykupić grunt pod zbiorniki retencyjne, do których właśnie siecią będziemy odprowadzali wodę - tłumaczy Malinowski.Gmina rozstawiła worki z piaskiem w wyznaczonych punktach📍 Bezrzecze – parking przy basenie, parking przy szkole📍 Wołczkowo – parking przy kościele, parking przy boisku📍 Dobra – przy OSP, ul. Sportowa (boisko)📍 Mierzyn – parking Mierzynianka, ul. Długa (przy boisku)📍 Dołuje – przy kościele naprzeciwko szkoły oraz ul. Bociana 41📍 Buk – przy przystanku od ul. Sportowej, przy kościele, przy placu zabaw📍 Łęgi – parking przy świetlicy📍 Rzędziny – przy klubie📍 Stolec – koniec ścieżki rowerowej, rondo📍 Grzepnica – przy świetlicy📍 Wąwelnica: przy kościele📍 Kościno ul. Krucza.