Radio Szczecin » Region
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Po intensywnych opadach i odwilży w wielu miejscach gminy Dobra pojawiły się lokalne podtopienia. Zalane były głównie ulice, miejscami także pojedyncze posesje.
Strażacy interweniowali m.in. w Dołujach przy ul. Bociana, gdzie – jak mówi mieszkanka – problem wraca przy każdym większym deszczu.

- Takiej dramatycznej sytuacji to jeszcze nie mieliśmy. Rozlewisko jest nieraz na takiej szerokości, że samochody nie są w stanie przejechać, nie jesteśmy w stanie przejść na pieszo poboczem. Ja się boję każdej większej ulewy, bo już w zeszłym roku mieliśmy tutaj zalany garaż. Strach jest wśród mieszkańców - dodała mieszkanka.

Jak podkreślają władze, gmina szybko się rozbudowuje i infrastruktura nie zawsze nadąża za zmianami. – Tam, gdzie dochodzi do zalań, analizujemy rozwiązania, w tym budowę sieci odprowadzającej wody deszczowe – mówi wicewójt gminy Dobra Paweł Malinowski.

- Niestety w naszej gminie mamy taki problem, że gmina nie posiada wielu terenów. Te wody opadowe trzeba gdzieś odprowadzać, więc musimy budować zbiorniki retencyjne. Stąd też chociażby tutaj w Kościnie prowadzimy negocjacje z właścicielami gruntów, aby wykupić grunt pod zbiorniki retencyjne, do których właśnie siecią będziemy odprowadzali wodę - tłumaczy Malinowski.

Gmina rozstawiła worki z piaskiem w wyznaczonych punktach

📍 Bezrzecze – parking przy basenie, parking przy szkole
📍 Wołczkowo – parking przy kościele, parking przy boisku
📍 Dobra – przy OSP, ul. Sportowa (boisko)
📍 Mierzyn – parking Mierzynianka, ul. Długa (przy boisku)
📍 Dołuje – przy kościele naprzeciwko szkoły oraz ul. Bociana 41
📍 Buk – przy przystanku od ul. Sportowej, przy kościele, przy placu zabaw
📍 Łęgi – parking przy świetlicy
📍 Rzędziny – przy klubie
📍 Stolec – koniec ścieżki rowerowej, rondo
📍 Grzepnica – przy świetlicy
📍 Wąwelnica: przy kościele
📍 Kościno ul. Krucza.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

