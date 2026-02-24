Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Fragment S6 zalany. Strażacy usuwają skutki roztopów

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach
Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach
Trasa między Karwicami a Sławnem Zachód zamknięta. Odcinek pozostaje nieprzejezdny w obu kierunkach. Strażacy usuwają skutki roztopów na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem.
- Mamy tutaj dwa zastępy i kolejne będą do nas dojeżdżać. Zarządca na chwilę obecną szacuje, że jest tutaj około 2500 metrów sześciennych wody. To jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie określić, jak duża ilość tej wody jeszcze będzie napływała tutaj z pobliskich pól. Mamy zadysponowane do działań pompy wysokiej wydajności - mówi - mówi młodszy kapitan Mariusz Sieciński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Kierowcy muszą korzystać z objazdu wyznaczonego starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Akcja może potrwać kilka godzin.

