Fragment S6 zalany. Strażacy usuwają skutki roztopów

Trasa między Karwicami a Sławnem Zachód zamknięta. Odcinek pozostaje nieprzejezdny w obu kierunkach. Strażacy usuwają skutki roztopów na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem.

- Mamy tutaj dwa zastępy i kolejne będą do nas dojeżdżać. Zarządca na chwilę obecną szacuje, że jest tutaj około 2500 metrów sześciennych wody. To jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie określić, jak duża ilość tej wody jeszcze będzie napływała tutaj z pobliskich pól. Mamy zadysponowane do działań pompy wysokiej wydajności - mówi - mówi młodszy kapitan Mariusz Sieciński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.Kierowcy muszą korzystać z objazdu wyznaczonego starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Akcja może potrwać kilka godzin.