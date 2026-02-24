Piechota: mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje

Przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby większą korzyścią dla Sojuszu Północno-Atlantyckiego niż dla samej Ukrainy - przekonywał w Rozmowie pod Krawatem prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.
– Moglibyśmy się od Ukraińców uczyć, korzystać z doświadczeń na polu walki, strategii wojennej, czy z nowych technologii z placu boju – wyliczał Jacek Piechota.
- Doświadczenia ukraińskie zmieniają całkowicie spojrzenie na współczesną wojnę, na pole walki. Wynik ostatnich manewrów NATO, kiedy to dziesięciu operatorów dronów ukraińskich unieszkodliwiło dwa NATO-wskie bataliony w Estonii, to zupełnie nowa rzeczywistość - dodał Piechota.
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślał, że mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje.
- Konsekwentnie naprawiając, rekonstruując, remontując te zniszczenia, ale też mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym w Ukrainie. To jest kolejny ukraiński fenomen. Za ubiegły rok Ukraina odnotowała 2% wzrostu PKB w warunkach wojny i agresji - powiedział Piechota.
Przypomnijmy, że światowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów i liderów politycznych z całego świata, odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.
