Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Piechota: mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje

Region Sebastian Wierciak

Jacek Piechota. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jacek Piechota. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby większą korzyścią dla Sojuszu Północno-Atlantyckiego niż dla samej Ukrainy - przekonywał w Rozmowie pod Krawatem prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.
Piechota: Putin nie złamał ducha walki wśród Ukraińców i to się nie zmieni

Piechota: Putin nie złamał ducha walki wśród Ukraińców i to się nie zmieni

Dziś czwarta rocznica napaści Rosji na Ukrainę, nasz sąsiad nie tylko się nie poddał, ale w tym czasie znacznie rozwinął swoje zdolności militarne.

– Moglibyśmy się od Ukraińców uczyć, korzystać z doświadczeń na polu walki, strategii wojennej, czy z nowych technologii z placu boju – wyliczał Jacek Piechota.

- Doświadczenia ukraińskie zmieniają całkowicie spojrzenie na współczesną wojnę, na pole walki. Wynik ostatnich manewrów NATO, kiedy to dziesięciu operatorów dronów ukraińskich unieszkodliwiło dwa NATO-wskie bataliony w Estonii, to zupełnie nowa rzeczywistość - dodał Piechota.

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślał, że mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje.

- Konsekwentnie naprawiając, rekonstruując, remontując te zniszczenia, ale też mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym w Ukrainie. To jest kolejny ukraiński fenomen. Za ubiegły rok Ukraina odnotowała 2% wzrostu PKB w warunkach wojny i agresji - powiedział Piechota.

Przypomnijmy, że światowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów i liderów politycznych z całego świata, odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjęli szczecińscy radni: Julia Szałabawka z PiS-u i Stanisław Kaup z KO.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Moglibyśmy się od Ukraińców uczyć, korzystać z doświadczeń na polu walki, strategii wojennej, czy z nowych technologii z placu boju – wyliczał Jacek Piechota
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślał, że mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8618 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5910 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4125 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3778 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3237 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Piechota
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty