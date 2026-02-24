Piechota: mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje

Jacek Piechota. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby większą korzyścią dla Sojuszu Północno-Atlantyckiego niż dla samej Ukrainy - przekonywał w Rozmowie pod Krawatem prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Piechota: Putin nie złamał ducha walki wśród Ukraińców i to się nie zmieni



– Moglibyśmy się od Ukraińców uczyć, korzystać z doświadczeń na polu walki, strategii wojennej, czy z nowych technologii z placu boju – wyliczał Jacek Piechota.



- Doświadczenia ukraińskie zmieniają całkowicie spojrzenie na współczesną wojnę, na pole walki. Wynik ostatnich manewrów NATO, kiedy to dziesięciu operatorów dronów ukraińskich unieszkodliwiło dwa NATO-wskie bataliony w Estonii, to zupełnie nowa rzeczywistość - dodał Piechota.



Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślał, że mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje.



- Konsekwentnie naprawiając, rekonstruując, remontując te zniszczenia, ale też mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym w Ukrainie. To jest kolejny ukraiński fenomen. Za ubiegły rok Ukraina odnotowała 2% wzrostu PKB w warunkach wojny i agresji - powiedział Piechota.



Przypomnijmy, że światowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów i liderów politycznych z całego świata, odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjęli szczecińscy radni: Julia Szałabawka z PiS-u i Stanisław Kaup z KO.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Dziś czwarta rocznica napaści Rosji na Ukrainę, nasz sąsiad nie tylko się nie poddał, ale w tym czasie znacznie rozwinął swoje zdolności militarne.– Moglibyśmy się od Ukraińców uczyć, korzystać z doświadczeń na polu walki, strategii wojennej, czy z nowych technologii z placu boju – wyliczał Jacek Piechota.- Doświadczenia ukraińskie zmieniają całkowicie spojrzenie na współczesną wojnę, na pole walki. Wynik ostatnich manewrów NATO, kiedy to dziesięciu operatorów dronów ukraińskich unieszkodliwiło dwa NATO-wskie bataliony w Estonii, to zupełnie nowa rzeczywistość - dodał Piechota.Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślał, że mimo trwającej wojny, Ukraina cały czas się odbudowuje.- Konsekwentnie naprawiając, rekonstruując, remontując te zniszczenia, ale też mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym w Ukrainie. To jest kolejny ukraiński fenomen. Za ubiegły rok Ukraina odnotowała 2% wzrostu PKB w warunkach wojny i agresji - powiedział Piechota.Przypomnijmy, że światowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów i liderów politycznych z całego świata, odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.