Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Tarasenko: ta rocznica wzbudza wiele silnych emocji

Region Julia Nowicka

Fot. Pixabay/Alexandra_Koch
Fot. Pixabay/Alexandra_Koch
"Nie myśleliśmy, że ta wojna będzie trwać tak długo" - mówi przedstawicielka szczecińskiego Stowarzyszenia działającego na rzecz Ukrainy. Dokładnie 4 lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję.
Jak uważa Vita Tarasenko, wiceprezeska Stowarzyszenia Mi-Gracja, ta rocznica wzbudza wiele silnych emocji.

- Może wczoraj, przedwczoraj już odczuwałam tę tęsknotę, jakiś ból. Już rozumałam, że zbliża się ten dzień X, kiedy wszystko się zmieniło. Ten dzień akurat dla mnie oznacza start niepewności, tego okresu braku poczucia bezpieczeństwa - mówi Tarasenko.

Mimo tęsknoty za domem, Vita docenia bezpieczeństwo i jest wdzięczna za pomoc, jaką otrzymała w Szczecinie.

- Nieoczekiwane wsparcie od ludzi i mówię akurat o obywatelach innych krajów, o Polakach. Jestem za to wdzięczna. Mam nadzieję, że na przyszłość razem będziemy dążyli do pokoju - dodaje wiceprezeska Stowarzyszenia Mi-Gracja

Wieczorem na Placu Solidarności Stowarzyszenie organizuje marsz upamiętniający. Start wydarzenia o godzinie 17:30.

Edycja tekstu. Natalia Chodań
Jak uważa Vita Tarasenko, wiceprezeska Stowarzyszenia Mi-Gracja, ta rocznica wzbudza wiele silnych emocji.
Mimo tęsknoty za domem, Vita docenia bezpieczeństwo i jest wdzięczna za pomoc, jaką otrzymała w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8662 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5944 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4624 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3806 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3256 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Piechota

Najnowsze podcasty