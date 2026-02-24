Radni jednogłośnie za kolejnym sezonem kursowania tramwaju wodnego

Miasto Szczecin dołączy do kolejnej edycji wakacyjnego samorządowego szlaku wodnego, czyli pieszo - rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Miasta.

W tym roku "pieszo-rowerowa przeprawa promowa" realizowana będzie we współpracy z samorządem województwa zachodniopomorskiego, a także z miastem Świnoujście, gminą Police, gminą Nowe Warpno, gminą Stepnica oraz powiatem goleniowskim.





Pierwszy tegoroczny „tramwaj wodny" wyruszy na trasę 27 czerwca, a ostatni 30 sierpnia. Kursować będzie jedynie w soboty i w niedziele.

Edycja tekstu: Michał Król

"Samorządowy szlak wodny" sprawdził się w ubiegłym roku dlatego warto uczestniczyć w nim po raz kolejny - uważa Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta.- Tramwaj wodny ze Szczecina do Stepnicy, do Trzebieży, następnie do Nowego Warpna i Świnoujścia. Jest to projekt sprawdzony, który przez ostatni rok cieszył się dużym zainteresowaniem i w tym roku ponownie chcemy do niego wrócić - mówi Kadłubowski.