Zielone światło dla budowy nowej hali sportowej przy SP16

Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Chobolańskiej w Szczecinie zostanie rozbudowana. Chodzi przede wszystkim o brakującą infrastrukturę sportową.

Modernizacja placówki nie była do tej pory możliwa, głównie ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta zapisy zostały zmienione.Dały zielone światło dla budowy nowej hali sportowej - informuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta.- Kilka miesięcy temu było przystąpienie do tego planu, dzisiaj jest tego zwieńczenie. Umożliwi nam to pozyskanie stosownych pozwolenia na budowę do projektu, który już stworzyliśmy. Zatem powstanie przy SP16 Hala Olimpia, ale nie tylko. Tam jest jeszcze kilka innych elementów związanych z rozbudową szkoły, zarówno w zakresie tej bazy sportowej, jak i normalnej, dydaktycznej - mówi Przepiera.Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie powstać ma dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.