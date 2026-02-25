Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy Kijewa przeciwni budowie ośrodka jeździeckiego. Inwestor myśli nad zmianą lokalizacji [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Około 400 mieszkańców szczecińskiego Kijewa przyszło na spotkanie z inwestorem w sprawie budowy hipodromu na ich osiedlu.
Ośrodek z około 300 boksami miałby powstać na terenie obok autostrady A6, niedaleko Jeleniego Stawu. Na stałe miałoby tam być około 50 koni. Mieszkańcom nie przeszkadzają same zwierzęta, ale obawiają się zanieczyszczenia terenu i degradacji rekreacyjnej funkcji jeziorka.

Jak mówi Agnieszka Drewnowska, była członkini Rady Osiedla Kijewo, spotkanie przebiegło merytorycznie, a mieszkańcy są z niego zadowoleni.

- Inwestor po prostu doszedł do wniosku, że warto by było się pochylić nad stworzeniem tej inwestycji zupełnie w innym miejscu. Wzbudziło to wielką radość wśród mieszkańców, skończyło to się owacjami. Mieszkańcy po prostu z uśmiechem powiedzieli, że nawet pomogą mu w innej tam lokalizacji - mówi Drewnowska.

Kijewianie nie składają broni, składają za to wnioski do prezydenta Szczecina i wojewody zachodniopomorskiego - dodaje Wojciech Wesołowski, mieszkaniec osiedla.

- Mam prawo przekształcić tę listę obecności, którą podpisało kilkaset osób, jako oficjalny załącznik do dokumentu, który prześlemy do władz miasta, że mieszkańcy popierają kontynuację naszego protestu i wystąpienie do wojewody o wstrzymanie tej inwestycji - mówi Wesołowski.

Mieszkańcy będą też zbierać podpisy, by zmienić plan zagospodarowania tego terenu.

W związku z tym szczecińska spółka Equinity ponownie przeanalizuje sytuację i projekt budowy ośrodka jeździeckiego w Kijewie. Spotkanie pozwoliło inwestorowi wysłuchać głosu mieszkańców, a także ich obaw w związku z budową ośrodka w pobliżu domów i terenu rekreacyjnego.

W przesłanym do naszej redakcji komunikacie inwestor Aurelia Andrzejewska wskazuje, że trwa sprawdzanie możliwości przeprowadzenia inwestycji na tym terenie.

- To projekt, który wymaga sprzyjających i przede wszystkim stabilnych warunków dla rozwoju, dlatego nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące ewentualnych zmian czy zakresu, czy lokalizacji inwestycji. O dalszych krokach będziemy informować po zakończeniu analiz - mówi Andrzejewska.

Inwestor na budowę ośrodka chce przeznaczyć 17 milionów złotych, a według wstępnych planów budowa miała rozpocząć się wiosną tego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
