Szczecin na dwa dni stolicą rowerów [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Urzędzie Marszałkowskim trwają III Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.
Do soboty można wziąć udział w spotkaniach o trasach rowerowych oraz posłuchać podróżników, którzy opowiadają o swoich wyprawach – od lokalnych tras, po dalekie wyjazdy m.in. do Sudanu. W programie są też warsztaty serwisowe i prezentacje sprzętu.

- Promowanie ruchu. Przede wszystkim dla młodzieży edukacja i jeszcze raz edukacja. - Z każdej materii dziedziny rowerowej można się tu czegoś ciekawego dowiedzieć. - Można się dowiedzieć o nowych trasach, jak się przygotować. - Przecież nasze Pomorze Zachodniopomorskie ma świetne ścieżki rowerowe. - Mamy i powstaje ich coraz więcej. Myślę, że na przestrzeni ostatnich 10 lat to widać progres w tym temacie. - Tam w innej części ma być obsługa rowerów, znakowanie, jaki wybrać i tak dalej. Także myślę, że można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć - mówią uczestnicy.

W sobotę z wydarzenia nadaje także Radio Szczecin – w godz. 11.00–16.00 „Aktywna Sobota” będzie pełna rozmów z rowerowymi pasjonatami i podróżnikami, które mają zachęcić do rozpoczęcia nowego sezonu na dwóch kółkach.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

