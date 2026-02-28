Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Aktywna Sobota na dwóch kółkach na Dniach Turystyki Rowerowej

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rowerowa sobota w Szczecinie. W Urzędzie Marszałkowskim trwa drugi dzień III Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej.
Na mieszkańców czekają m.in. prelekcje i opowieści podróżników o ciekawych trasach rowerowych, a także warsztaty serwisowe i prezentacje sprzętu. Będzie okazja porozmawiać z ekspertami o trasach i pomysłach na aktywny wypoczynek, start o godzinie 10 - mówi Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka ds. komunikacji rowerowej.

- To wydarzenie ma na celu przede wszystkim zachęcić te osoby, które jeszcze nigdy na rowerze nie jeździły w jakieś dalsze podróże, żeby wybrały się gdzieś dalej, ale też można dowiedzieć się, gdzie są ciekawe miejsca, które warto na rowerze odwiedzić - mówi Nowotarska.

Od 11:00 do 16:00 Radio Szczecin nadaje „Aktywną Sobotę” prosto z wydarzenia, rozmawiając z rowerowymi pasjonatami i podróżnikami. To świetna okazja, by złapać rowerowego bakcyla i rozpocząć nowy sezon na dwóch kółkach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

