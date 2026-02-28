Jarmark Wielkanocny wróci do Szczecina

Będą świąteczne produkty, dekoracje, nie zabraknie też warsztatów czy animacji dla najmłodszych - pod koniec marca w Szczecinie odbędzie się Jarmark Wielkanocny.





Kramy staną, jak co roku, w Alei Kwiatowej, dokładnie tydzień przed Wielkanocą, od 27 do 29 marca. Będzie można kupić domowe wędliny, mazurki, lukrowane baby czy ręcznie wykonane stroiki i pisanki.Odwiedzający będą mogli także poznać tajniki plecenia wielkanocnych wieńców oraz układania tradycyjnych palm, a swoją wiedzą o zwyczajach i symbolice świąt wykazać się w konkursach z nagrodami. Całość dopełnią koncerty lokalnych zespołów.Jarmark czynny będzie w piątek od 12 do 21, a w sobotę i niedzielę od 10.