Jarmark Wielkanocny wróci do Szczecina

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będą świąteczne produkty, dekoracje, nie zabraknie też warsztatów czy animacji dla najmłodszych - pod koniec marca w Szczecinie odbędzie się Jarmark Wielkanocny.
Kramy staną, jak co roku, w Alei Kwiatowej, dokładnie tydzień przed Wielkanocą, od 27 do 29 marca. Będzie można kupić domowe wędliny, mazurki, lukrowane baby czy ręcznie wykonane stroiki i pisanki.

Odwiedzający będą mogli także poznać tajniki plecenia wielkanocnych wieńców oraz układania tradycyjnych palm, a swoją wiedzą o zwyczajach i symbolice świąt wykazać się w konkursach z nagrodami. Całość dopełnią koncerty lokalnych zespołów.

Jarmark czynny będzie w piątek od 12 do 21, a w sobotę i niedzielę od 10.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

