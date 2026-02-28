Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
To schorzenia, które nie występują często, ale łącznie dotyczą milionów pacjentów. Mowa o chorobach rzadkich. Dziś obchodzimy ich światowy dzień.
Choroby rzadkie to takie, które występują rzadziej niż raz na 2000 żywych urodzeń - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska, z-ca kierującego Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego USK nr 1 PUM w Szczecinie.

- Więc można by się zastanawiać, dlaczego w ogóle o nich mówić. Dlatego, że jest ogromna liczba chorób rzadkich. Uważa się, że chorób rzadkich jest w okolicach 10 tysięcy, a może nawet więcej - mówi dr Giżewska.

Średni czas uzyskania diagnozy chorób rzadkich w Polsce to około czterech lat. Powodem są kolejki i refundacja badań.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
SOBOTA choroby rzadkie

