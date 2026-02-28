Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

36 grup i 30 tras - Szczecin świętuje Dzień Przewodnika Turystycznego [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecin ruszył w miasto z przewodnikami. W ramach XIII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego z placu Lotników wyruszyło 36 grup mieszkańców spragnionych odkrywania swojego miasta.
Do wyboru było 30 tras, a chętnych – kilkadziesiąt, jeśli nie setka. Uczestnicy zajrzą tam, gdzie na co dzień wstęp mają nieliczni m.in. do zakamarków magistratu, browaru i studia Radia Szczecin.

- Skoro można coś zobaczyć, to dlaczego nie skorzystać? - Aby dotrzeć w miejscach niedostępne na co dzień. - Ja się zapisałam na trasę 5A, czyli zobaczyć Urząd Miejski oraz Radio Szczecin. - Za dużo tego. Człowiek by wszystko chciał, a to tak się nie da. - Ci przewodnicy mają takie wiadomości, których nie wyczyta pan ani w internecie, ani w żadnej książce, także naprawdę jest dużo do zwiedzania - mówią zwiedzający.

- Szczecin ma bardzo dużo ciekawych miejsc, często mieszkańcy nie wiedzą nawet o nich, stąd też my jako przewodnicy staramy się te miejsca pokazać.

Jak mówią organizatorzy, od czterech lat to właśnie w Szczecinie organizowane są największe w kraju obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6492 razy)
  2. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4102 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od 25 lutego oglądane 3567 razy)
  4. Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę
    (od 22 lutego oglądane 3017 razy)
  5. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Aktywna Sobota w kasku i na szlaku rowerowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej w Policach. "Uczy logicznego myślenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... Pieniędzy! - Debata Radia Szczecin
Mirosław Skórka
Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak

Najnowsze podcasty