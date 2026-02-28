36 grup i 30 tras - Szczecin świętuje Dzień Przewodnika Turystycznego [ZDJĘCIA]

Szczecin ruszył w miasto z przewodnikami. W ramach XIII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego z placu Lotników wyruszyło 36 grup mieszkańców spragnionych odkrywania swojego miasta.

- Skoro można coś zobaczyć, to dlaczego nie skorzystać? - Aby dotrzeć w miejscach niedostępne na co dzień. - Ja się zapisałam na trasę 5A, czyli zobaczyć Urząd Miejski oraz Radio Szczecin. - Za dużo tego. Człowiek by wszystko chciał, a to tak się nie da. - Ci przewodnicy mają takie wiadomości, których nie wyczyta pan ani w internecie, ani w żadnej książce, także naprawdę jest dużo do zwiedzania - mówią zwiedzający.





- Szczecin ma bardzo dużo ciekawych miejsc, często mieszkańcy nie wiedzą nawet o nich, stąd też my jako przewodnicy staramy się te miejsca pokazać.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Do wyboru było 30 tras, a chętnych – kilkadziesiąt, jeśli nie setka. Uczestnicy zajrzą tam, gdzie na co dzień wstęp mają nieliczni m.in. do zakamarków magistratu, browaru i studia Radia Szczecin.Jak mówią organizatorzy, od czterech lat to właśnie w Szczecinie organizowane są największe w kraju obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.