Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Aktywna Sobota w kasku i na szlaku rowerowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Miłośnicy dwóch kółek opanowali dziś Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Trwają Trzecie Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.
- Do Trzcińska-Zdroju chcę się dostać rowerem. Zbieram mapy, żeby zaplanować podróż. Bardzo mi się podoba, że Urząd Marszałkowski udostępnił budynek i nie jest to gdzieś na Jasnych Błoniach czy na Wałach Chrobrego. - Chcemy się zorientować co tutaj jest, a interesujemy się turystyką rowerową, więc jak najbardziej ta tematyka jest dla nas. - Szukamy nowych inspiracji, tam gdzie jeszcze nie byliśmy. Okazuje się, że w kraju jeszcze wiele jest takich tras, na których nie byliśmy, bo głównie poruszamy się za granicą. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tego i będzie to tak dobrze przygotowane - mówią odwiedzający.

Targi trwają cały dzień, a do godz. 16 odwiedzić możecie tam także nasze terenowe studio, bo nadajemy stamtąd audycję Aktywna Sobota.
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6492 razy)
  2. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4102 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od 25 lutego oglądane 3567 razy)
  4. Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę
    (od 22 lutego oglądane 3017 razy)
  5. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Aktywna Sobota w kasku i na szlaku rowerowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej w Policach. "Uczy logicznego myślenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... Pieniędzy! - Debata Radia Szczecin
Mirosław Skórka
Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak

Najnowsze podcasty