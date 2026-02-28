Aktywna Sobota w kasku i na szlaku rowerowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Miłośnicy dwóch kółek opanowali dziś Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Trwają Trzecie Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.

- Do Trzcińska-Zdroju chcę się dostać rowerem. Zbieram mapy, żeby zaplanować podróż. Bardzo mi się podoba, że Urząd Marszałkowski udostępnił budynek i nie jest to gdzieś na Jasnych Błoniach czy na Wałach Chrobrego. - Chcemy się zorientować co tutaj jest, a interesujemy się turystyką rowerową, więc jak najbardziej ta tematyka jest dla nas. - Szukamy nowych inspiracji, tam gdzie jeszcze nie byliśmy. Okazuje się, że w kraju jeszcze wiele jest takich tras, na których nie byliśmy, bo głównie poruszamy się za granicą. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tego i będzie to tak dobrze przygotowane - mówią odwiedzający.



Targi trwają cały dzień, a do godz. 16 odwiedzić możecie tam także nasze terenowe studio, bo nadajemy stamtąd audycję Aktywna Sobota.