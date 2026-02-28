Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sześć osób z zarzutami handlu narkotykami

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Zarzuty dla sześciu osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej w Szczecinie. Są oni podejrzani o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz substancji psychotropowych i pranie brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora, wobec trojga zatrzymanych, Sąd Rejonowy w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych - dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ich ustaleń wynika, że grupa działała od stycznia 2023 do września 2025 roku, na terenie województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Aktualnie w śledztwie podejrzanych jest 7 osób. Podejrzanym grozi 12 lat więzienia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

